Ecco qual è la canzone della sigla di "C'è posta per te"

Di Alberto Graziola sabato 11 gennaio 2020

Ecco la canzone della sigla di "C'è posta per te"

Questa sera torna, su Canale 5, in prima serata "C'è posta per te", il programma condotto e ideato da Maria De Filippi che compie anche vent'anni dalla messa in onda della prima puntata, datata 12 gennaio 2000. In questa prima puntata, gli ospiti saranno Johnny Depp e la coppia formata dall'attore Luca Argentero e dalla sua fidanzata Cristina Marino.

Ad essere stabile e costante nelle varie edizioni andate in onda è sicuramente la sigla del programma che, non tutti sanno, è una canzone di Barry White intitolata Love's Theme (e che potete ascoltare qui).

E' stata pubblicata nel 1973 e registrata dalla The Love Unlimited Orchestra. Ha raggiunto la vetta dei brani più venduti, in America, ed è presente in due dischi: Under the Influence of ... Love Unlimited del 1973 (del gruppo vocale Love Unlimited) e Rhapsody in White del 1974 della Love Unlimited Orchestra.

E' stata usata anche come sigla della telenovela "Celebridade"