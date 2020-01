Mahmood: "Nuovo singolo, nuovo album e nuovo tour in arrivo"

Di Alberto Graziola venerdì 10 gennaio 2020

Nuovo singolo, album e tour per Mahmood: l'annuncio ufficiale

E' stato il Festival di Sanremo 2019 ad aver consacrato ufficialmente Mahmood.

Finalista della categoria Giovani con il brano "Soldi" e insieme agli altri artisti in gara al Festival, il cantante ha battuto tutti quanti, trionfando al Festival di Sanremo e ottenendo un ottimo risultato all'Eurovision Song Contest, rappresentando l'Italia nella competizione. In radio il brano è diventato immediatamente un tormentone, raggiungendo per settimane i primi posti della classifica dei singoli più venduti.

Qualche mese dopo è stato il turno di "Barrio", altra hit ballatissima e trasmessa dalle radio italiane. In queste ore, Mahmood ha annunciato il suo imminente ritorno. Tre ottime notizie per i fan dell'artista che rivela: nuovo singolo, album e tour in arrivo.

Manca quindi poco per poter ascoltare il pezzo inedito che anticiperò l'uscita del suo nuovo disco, dopo il buon successo ottenuto dal precedente, "Gioventù bruciata".

Nell'attesa, qui sotto il suo annuncio via Instagram: