Sanremo 2020, Iva Zanicchi: "Chi mette in mezzo la politica sulla partecipazione di Rita Pavone fa schifo"

Intervenuta su Adkronos, Iva Zanicchi ha espresso il suo disappunto e la sua perplessità sulle polemiche nate in questi giorni che hanno visto diversi utenti criticare la presenza di Rita Pavone al Festival di Sanremo 2020. Nelle scorse ore sono esplose polemiche per le posizioni giudicate e definite "sovraniste" da parte della cantante.

"Chi mette in mezzo la politica sulla partecipazione di Rita Pavone fa schifo. Oltre ad essere una donna meravigliosa e sensibile, al contrario di come qualcuno vorrebbe farla apparire, Rita è una grande artista. La prima ad avere successo in tutto il mondo. Come è stato per Ornella Vanoni e per Loredana Bertè, che sono tornate al festival in questi anni facendo un'ottima figura, non vedo perché non dovesse tornarci lei, che è stata ed è una grande artista"