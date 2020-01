Amici 19, Anna Pettinelli contro Nyv: "Canti solo le canzoni che ti piacciono", lei piange (VIDEO)

Di Massimo Galanto giovedì 9 gennaio 2020

La professoressa ha criticato anche il cantante Jacopo, Giulia nuova caposquadra

Durante la puntata di daytime di Amici 19 di giovedì 9 gennaio, Anna Pettinelli ha rimproverato Nyv perché "di tutti i brani assegnati non è pronto niente". La speaker di Rds, che nella scuola di Maria De Filippi veste i panni della professoressa, si è rivolta così all'allieva:

Mi domando sabato in puntata cosa canti? Non riesco a valutarti su una cover, perché non le hai mai cantate e perché non ti piace cantarle.

Nyv ha ammesso che "c'è un problema, ma non voglio parlarne così" perché "è una cosa intima". La docente ha insistito, dicendosi convinta che la ragazza si è "seduta su una posizione comoda", preferendo cantare solo inediti o cover da lei scelte, ma mai brani assegnati da altri. Dopo aver accusato l'allieva di "accampare scuse", Nyv è scoppiata a piangere e ha chiesto - ed ottenuto - di lasciare la sala relax.

La Pettinelli non ha risparmiato dalle critiche neanche Jacopo:

Sei bravo, sei intonato naturalmente, ma ti sei seduto su questo vantaggio, sul modo di cantare che ti viene facile, sulla tua simpatia. Vivi di rendita, ma qui l'impegno serve. Rispetto a quando sei entrato, non sei migliorato, sei rimasto come eri. Perché non ti impegni, Jacopo?

L'allievo ha risposto limitandosi a dire che in realtà ha il desiderio di migliorare, ma forse non riesce a mostrarlo.

La professoressa, alla fine, ha annunciato alcuni provvedimenti: Nyv e Jacopo "perdono il privilegio di essere tra i migliori", inoltre Nyv "non è più caposquadra", mentre Jacopo non si esibirà finché "non vedo che ti impegni". Al posto di Nyv è stata scelta come nuova caposquadra Giulia (che ha battuto prima Devil Angelo e poi Federico).