Amici 19, Giorgia ha dovuto lasciare la scuola

Durante il daytime di oggi di Amici 19, andato in onda su Real Time mercoledì 8 gennaio 2020, la ballerina Giorgia è stata eliminata per volere della commissione di ballo. La proposta di eliminazione è arrivata da Alessandra Celentano ed è stata sottoscritta da Timor Steffens. Veronica Peparini si è rimessa alla decisione della maggioranza.

Il coreografo olandese, davanti a tutti gli allievi presenti in studio, ha ricordato che, in vista del serale, tutti i ballerini devono essere allo stesso livello e che il livello, ovviamente, deve essere alto:

Arrivati a questo punto, ci sono due gruppi di ballerini nella scuola. C'è un gruppo di allievi che si trova ad un livello più alto e poi ci sono gli altri che si trovano ad un livello più basso. Di conseguenza, dobbiamo prendere delle decisioni in vista del serale. Ci piacerebbe avere tutti ballerini allo stesso livello. Giorgia, penso che tu sei la ballerina che si trova al livello più basso. Hai fatto bene in questi due mesi ma non abbastanza per raggiungere un livello più alto.

La Celentano, come già anticipato, ha proposto l'eliminazione di Giorgia:

Veronica Peparini non se l'è sentita di difendere Giorgia e di chiederne la permanenza della scuola e, di conseguenza, si è rimessa alla decisione della maggioranza:

Per me, è molto difficile. A me Giorgia piace molto ma i miei dubbi li ho sempre esposti, anche a lei. Arrivati a questo momento, penso che tu non mi abbia dato dei buoni motivi per poterti difendere al 100% di fronte a loro. Mi sembra di andare a combattere contro i mulini a vento. Non mi dai le armi necessarie per combattere. Ho sempre pensato che tu fossi molto brava ma quando sei in studio, non riesci a prenderti quello che dovresti e loro, per questo motivo, non riescono a vederlo. Per me, quindi, diventa difficile difenderti. Devo prenderne atto. Mi rimetto alla maggioranza.