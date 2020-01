Sanremo 2020, Michele Bravi escluso? Il web insorge e il cantante diventa trend topic su Twitter

Di Alberto Graziola mercoledì 8 gennaio 2020

Il web insorge per l'esclusione di Michele Bravi tra i Big di Sanremo 2020

Michele Bravi è tra gli argomenti caldi, trend topic, su Twitter, dopo che il suo nome è apparso tra quelli apparentemente rifiutati per gareggiare al Festival di Sanremo 2020. A dare l'indiscrezione è stato il settimanale Chi, insieme ad altri, come quelli di Marcella Bella e Paolo Vallesi.

E sui social, i fan del cantante si sono armati di tastiera per esprimere il loro disappunto. E', infatti, di tendenza il nome di Michele Bravi, al centro di diversi tweet infuocati. In molti si lamentano per la mancata presenza dell'artista, altri teorizzano un timore di polemiche per la sua presenza sul palco dal Teatro Ariston.

Sui social del cantante, per il momento, nessun commento sulla voce della sua esclusione.

Ho letto che è stato scartato Michele Bravi a Sanremo, e per cosa? Per le polemiche che si sarebbero create? Non ve lo meritate ed è meglio come è andata a questo punto — 𝐴𝑛𝑔𝑒𝑙𝑖𝑐𝑎🌙☀️ (@Inmyplac3) January 8, 2020

Michele Bravi si riscatterà col prossimo Sanremo, quest'anno lo avrebbero massacrato. Le sue fan prima lo capiscono e meglio è. Per me Amadeus lo ha tutelato — Alien Twin (@alientwin13) January 8, 2020

Capisco che non conti solo l’artista ma il pezzo che si porta però anche secondo me Michele Bravi meritava più di altri di salire su quel palco. E avrebbe fatto bene anche a lui, visto il periodo buio dal quale sta uscendo. Spero abbia comunque altri modi per farsi valere!🥰 — Mics✿ (@Altverego) January 8, 2020

Non sapete che vi siete persi scartando Michele bravi da Sanremo, bah ... — 𝚒𝚛𝚎𝚗𝚎 ☁️シ (@nene_flam) January 8, 2020