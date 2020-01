Album più venduti nel 2019 in Italia: boom di Ultimo, male gli altri cantanti di Sanremo

Di Alberto Graziola mercoledì 8 gennaio 2020

Boom di Ultimo nella classifica degli album più venduti in Italia nel 2019

E' stata resa nota la classifica degli album più venduti in Italia dal 28 dicembre 2018 al 29 dicembre 2019. E la chart della Fimi conferma le aspettative, per alcuni artisti, mentre stupisce per alcuni risultati, soprattutto il poco appeal di vendite dei cantanti che hanno partecipato all'edizione 2019 del Festival di Sanremo. Il primo nome, infatti, escluso Ultimo, lo troviamo alle 23esima posizione ed è il vincitore, Mahmood, con Gioventù bruciata.

1 COLPA DELLE FAVOLE ULTIMO

2 PLAYLIST LIVE SALMO

3 MACHETE MIXTAPE 4 M

4 PETER PAN ULTIMO

5 PERSONA MARRACASH

6 START LIGABUE

7 PARANOIA AIRLINES FEDEZ

8 ATLANTICO ON TOUR MARCO MENGONI

9 ACCETTO MIRACOLI TIZIANO FERRO

10 BOHEMIAN RHAPSODY (O.S.T.) QUEEN

Ultimo piazza ben due dischi nella top ten, il più recente, Colpa delle favole, trainato dal brano sanremese "I tuoi particolari" e anche il precedente lavoro, Peter Pan. Molto bene Tiziano Ferro che entra comodamente alla nona posizione, nonostante sia uscito a novembre dello scorso anno. Festeggiano i rapper, da Salmo a Marracash. Conferma anche per Marco Mengoni con il suo disco, Atlantico.

11 PIANETI ULTIMO

12 23 6451 THA SUPREME

13 PLATINUM COLLECTION QUEEN

14 RE MIDA (AURUM) LAZZA

15 WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? BILLIE EILISH

16 20 CAPO PLAZA PLAZA

17 È SEMPRE BELLO COEZ

18 DIARI APERTI (SEGRETI SVELATI) ELISA

19 ROCKSTAR (POPSTAR EDITION) SFERA EBBASTA

20 DOVE GLI OCCHI NON ARRIVANO RKOMI

Poco dopo la top ten ecco ancora Ultimo con "Pianeti" mentre Billie Eilish è la prima cantante straniera, con un disco uscito recentemente, ad apparire nella top 20.

E gli altri risultati? Mahmood, come anticipatovi, è 23esimo con "Gioventù bruciata". Lady Gaga alla 22 con "A Star is born", i Maneskin alla 27 con "Il ballo della vita" e "Solo" di Alberto Urso si piazza alla 29. Irama appare alla 36 con "Giovani per sempre" e Achille Lauro alla 56 con "1969". Madonna, alla 67 con Madame X.