BTS, il nuovo album "Map of the Soul: 7" esce il 21 febbraio 2020

Di Alberto Graziola mercoledì 8 gennaio 2020

Il ritorno dei BTS: il nuovo album è "Map of the Soul: 7

In queste ore, i BTS hanno svelato un progetto importante in arrivo nelle prossime settimane: il loro prossimo album, Map of the Soul: 7, uscirà il 21 febbraio.

I pre.order per l'album inizieranno giovedì (9 gennaio) per il seguito dell'ultimo album del gruppo, Map of the Soul: Persona, rilasciato nell'aprile 2019. Una dichiarazione del portavoce del gruppo che ha annunciato:

"I fan di tutto il mondo sono ansiosi di scoprire come la storia continuerà dalla puntata precedente, che ha esplorato il messaggio di trovare gioia nell'amore e di come arrivare al mondo."

Ai tempi del rilascio, Map of the Soul: Persona ha conquistato il primo posto della Billboard Hot 200.

Vi terremo aggiornati con la tracklist del disco.

Via | Billboard