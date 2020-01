Sanremo 2020, gli autori dei brani? Pacifico firma per Gabbani, Rita Pavone porta un brano scritto dal figlio

Di Giulio Pasqui mercoledì 8 gennaio 2020

Sanremo 2020, ecco chi ha scritto le canzoni in gara al Festival.

A Sanremo, si sa, contano più le canzoni dei nomi dei cantanti in gara. Chi ha scritto, dunque, i brani in gara alla 70esima edizione del Festival della canzone italiana? Da Mahmood a Vasco Rossi, ci sono nomi prestigiosi. Il vincitore del Festival in carica, per esempio, ha scritto Andromeda di Elodie assieme a Dario Faini in arte Dardust (quest'ultimo è anche il produttore di Eden di Rancore). Il rocker di Zocca, invece, firma Finalmente io di Irene Grandi con Gaetano Curreri, Righi e Casini.

Pacifico firma Viceversa con Francesco Gabbani. George Merk, il figlio di Rita Pavone e Teddy Reno, firma il brano Niente (Resilienza 74) cantato da sua mamma. Davide Petrella (con Dade e Gualazzi) ha collaborato alla nascita di Carioca, il brano presentato da Raphael Gualazzi. Elettra Lamborghini arriva con Musica (e il resto scompare), scritto da Davide Petrella e Michele Canova. Dov'è de Le Vibrazioni è nata dalle penne di Roberto Casalino, Davide Simonetta e lo stesso Francesco Sarcina.

Diodato firma la sua Fai Rumore con Edwin Roberts. Anche Giordana Angi ha collaborato alla scrittura della sua canzone, Come mia madre, assieme a Manuel Finotti. Il Confronto di Marco Masini è nata a sei mani, tra lo stesso Masini, Federica Camba e Daniele Coro. Sincero di Bugo e Morgan è stata prodotta da Simone Bertolotti, che firma anche la canzone con lo stesso Bugo, Morgan e Andrea Bonomo. Quest'ultimo firma anche Voglio parlarti adesso con Paolo Jannacci, Emiliano Bassi e Maurizio Bassi.

Alcuni artisti hanno scritto i loro pezzi, come Levante (Tiki Bom Bom è il titolo), Piero Pelù (Gigante, prodotto da Luca Chiaravalli), Enrico Nigiotti (Baciami Adesso), Michele Zarrillo (Nell'estasi o nel fango, prodotto da Alessandro Canini), Anastasio (Rosso di rabbia), Achille Lauro (Me ne frego), Junior Cally (No Grazie è prodotta da Merk & Kremont), i Pinguini Tattici Nucleari (Ringo Starr).

Al momento non si conoscono gli autori dei brani di Alberto Urso, Riki e Tosca.

Fonte: All Music Italia e uffici stampa.