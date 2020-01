Bowie - Stardust, Rayguns & Moonage Daydreams: la biografia a fumetti

Di Alberto Graziola martedì 7 gennaio 2020

Esce anche in Italia la biografia a fumetti, Bowie - Stardust, Rayguns & Moonage Daydreams.

Esce in contemporanea con l’originale americano e in occasione del quarto anniversario della sua scomparsa, Bowie - Stardust, Rayguns & Moonage Daydreams. Panini Comics pubblica in Italia la biografia a fumetti che racconta la vita dell’icona mondiale David Bowie: un artista anticonformista che ha sedotto intere generazioni di fan con la sua musica indimenticabile, uno straordinario performer visivo che ha lasciato un’impronta indelebile nell’immaginario collettivo.

Un volume emozionante e magnificamente illustrato dalla coppia più pop e technicolor del fumetto americano, Michael e Laura Allred, con la sceneggiatura di Steve Horton, che ripercorre la scalata al successo dell’artista dall’anonimato alla fama mondiale, in parallelo all’ascesa e alla caduta del suo alter ego Ziggy Stardust. Bowie - Stardust, Rayguns & Moonage Daydreams è un lavoro monumentale ispirato dall’unico e solo super eroe, extraterrestre e dio del rock and roll.

Questa la descrizione della biografia a fumetti, imperdibile per i fan del Duca Bianco.

David Bowie, pseudonimo di David Robert Jones, è nato a Londra l'8 gennaio 1947 ed è scomparso quattro anni fa, il 10 gennaio 2016. Due giorni prima della sua morte, era uscito l'ultimo disco in studio del cantautore, Blackstar, il suo venticinquesimo lavoro.

Il disco ha esordito al primo posto della Official Albums Chart in Inghilterra, debuttando con una vendita di oltre 100.000 copie ed è stato certificato disco d'oro. Ebbe un grandissimo successo ed è arrivato primo in oltre 35 nazioni del mondo.