Sanremo 2020, i 24 cantanti Big in gara: ecco le reazioni sui social

Di Alberto Graziola martedì 7 gennaio 2020

Sanremo 2020, cantanti Big in gara: ecco le loro reazioni "social"

Come anticipato da TvBlog, da 22 sono diventati 24 i cantanti Big in gara a Sanremo 2020. Ecco, a seguire tutta la lista completa con i rispettivi titoli dei brani che ascolteremo dal 4 all'8 febbraio prossimo.

Bugo e Morgan, Sincero

Alberto Urso, Il sole ad est

Tosca, Ho amato tutto

Rita Pavone, Niente (resilienza '74)

Piero Pelù, Gigante

Elodie, Andromeda

Le Vibrazioni, Dov'è

Riki, Lo sappiamo entrambi

Rancore, Eden

Elettra Lamborghini, Musica e il resto scompare

Marco Masini, Il confronto

Levante, Tiki Bom Bom

Achille Lauro, Me ne frego

Paolo Jannacci, Voglio parlarti adesso

Michele Zarrillo, Nell'estasi o nel fango

Raphael Gualazzi, Carioca

Pinguini Tattici Nucleari, Ringo Starr

Junior Cally, No grazie

Enrico Nigiotti, Baciami adesso

Francesco Gabbani, Viceversa

Giordana Angi, Come mia madre

Irene Grandi, Finalmente io

Anastasio, Rosso di rabbia

Diodato, Fai rumore

Ma come hanno reagito i Big nella loro conferma al cast del Festival di Sanremo 2020? Sebbene i nomi fossero già stati resi noti nei giorni scorsi, molti di loro hanno aspettato questa per condividere un commento sui social. Eccoli qua, a seguire.