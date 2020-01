Da Harry Styles a Liam Payne: ecco quanto guadagnano gli ex One Direction

Di Alberto Graziola lunedì 6 gennaio 2020

Come procedono le carriere soliste degli ex One Direction? Ecco quanto guadagnano

Mentre i fan aspettano con speranza l'annuncio futuro di una reunion dei One Direction, ecco chi, tra gli ex componenti della band, guadagna di più. E il risultato non sorprende particolarmente, diciamolo.

Harry Styles è colui che, anche a livelli economici, ne ha tratto maggior beneficio. Come guadagni, ha entrate ben 6 volte maggiori rispetto ai suoi ex colleghi. I nuovi rapporti rivelati dal The Sun affermano che Harry sta ora realizzando uno sbalorditivo introito di 33 milioni di sterline (€ 38,7 milioni). Nei 12 mesi precedenti a marzo 2019, Harry ha guadagnato 17,9 milioni sterline (€ 20,9 milioni) dalla sua compagnia Erskine Touring che gestisce tutti i suoi concerti. Le sue canzoni, inoltre, hanno assicurato entrate per 15 milioni.

A tutto questo, dobbiamo aggiungere anche l'uscita del suo secondo album solista, Fine Line, e la partenza del suo tour mondiale.

E gli altri ex One Direction? Secondo le stime riportate, al secondo posto troviamo Zayn Malik che avrebbe incassato 5,8 milioni di sterline (6,8 milioni di euro) a suo nome. Dopo di che arriva Niall Horan, Louis Tomlinson e Liam Payne che è in fondo alla lista con meno di mezzo milione.

Insieme alle strade professionali separate, sembra che nemmeno i rapporti tra di loro siano come un tempo. Parlando con la rivista The Face, Liam ha rivelato della sua distanza con Harry dicendo: