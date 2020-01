Sanremo 2020, i Big diventano 24. Anche Massimo Ranieri in gara?

Di Giulio Pasqui lunedì 6 gennaio 2020

Sanremo 2020, i Big diventano 24. Ci sarà anche Massimo Ranieri?

Sorpresa. I Big in gara al prossimo Festival di Sanremo non saranno 22, bensì 24. Amadeus ha deciso di tirare fuori dal cilindro altri due nomi (che verranno ufficializzati nel corso della serata de I Soliti Ignoti) rispetto a quelli già circolati nei giorni scorsi. I loro nomi? Non c'è alcuna ufficialità, ma si parla di Massimo Ranieri, forse in gara con una canzone di Domenico Modugno, Ghali, The Kolors e Samuele Bersani.

Il motivo di questa scelta? Secondo alcuni, la decisione era presa da tempo (anche perché sarebbe stato complicato "convincere" un vero Big come Ranieri - sempre che ci sia - nel giro di poche ore). Secondo altri è questo un modo per "mettere una pezza" sulle polemiche dei giorni scorsi circa l'ufficializzazione del cast tramite un quotidiano, Repubblica, e non per vie ufficiali prima dello speciale del 6 gennaio. Una cosa è certa: conosciamo già gli altri 22 Big in gara, e stasera scopriremo anche i titoli delle loro canzoni. Ecco chi ci sarà di per certo: