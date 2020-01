Achille Lauro incuriosisce i fan su Instagram: "Il giorno del giudizio" è il titolo del brano di Sanremo 2020?

Poche ore fa, via Instagram, Achille Lauro ha incuriosito i fan pubblicando un'immagine di San Francesco e una breve biografia sul Santo, correlata all'immagine. In apertura, il titolo "Sanremo 20.20 "Il giorno del giudizio".



SANREMO 20.20

“Il giorno del giudizio”

Viveva ad Assisi, nella valle spoletana, un uomo di nome Francesco.

Dai genitori ricevette fin dalla infanzia una cattiva educazione, ispirata alle vanità del mondo.

Sciupò miseramente il tempo, dall’infanzia fin quasi al suo venticinquesimo anno. Anzi, precedendo in queste vanità tutti i suoi coetanei, si era fatto promotore di mali e di stoltezze, fino a quando Dio, nella sua bontà, posò il suo sguardo su di lui perché non perisse del tutto.

La mano del Signore si posò su di lui e la destra dell’Altissimo lo trasformò, perché, per suo mezzo, i peccatori ritrovassero la speranza di rivivere alla grazia, e restasse per tutti un esempio di conversione a Dio.