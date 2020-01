Sanremo 2020, Giordana Angi in gara

Giordana Angi è una delle Big in gara alla settantasettesima edizione del Festival di Sanremo 2020 in onda dal 4 all'8 febbraio, in prima serata, su Rai1, condotto da Amadeus.

Non è la prima partecipazione alla kermesse festivaliera. Nel 2012, si presenta tra i Giovani con il pezzo 'Incognita Poesia'.

Negli scorsi giorni, la giovane cantautrice ha postato un video di ringraziamento a tutti quelli che hanno scommesso sul suo talento da 'Amici' ad oggi:

"Ho fatto questo montaggio raccimolando elementi che mi aiutassero a sintetizzare quest’anno che si sta concludendo.

Sono grata alla vita.

Ogni tassello, cosa bella, dolore è stato determinante.

Il sudore, le cadute degli anni passati canalizzati in quel provino che poi mi cambio’ la vita.

Le mie canzoni addosso, sempre presenti con me, la mia unica valigia.

Il vostro amore conquistato.

Il supporto di chi mi ama.

I traguardi inaspettati.

Continuo a non aspettarmi niente, a vivere così, impegnandomi e ricordandomi le cose importanti.

Tutto questo è stato il mio 2019.

Vi auguro un 2020 meraviglioso,

pieno di cose vere e gioie piene.

A voi e a tutte le persone che amate.

Giordana"

Ha preso parte alla diciottesima edizione del talent show di Maria De Filippi piazzandosi al secondo posto. Ha vinto il premio della critica.

Lo scorso anno, è stata la coach della squadra bianca di 'Amici Celebrities'. Ha cantato con Alberto Urso la sigla del programma, 'Oltre mare'.

Tra i suoi successi 'Casa', 'Stringimi più forte'.

E' autrice, tra gli altri, di Nina Zilli ('Senza appartenere') e Tiziano Ferro ('Accetto miracoli').