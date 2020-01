Lorenzo Baglioni canta "Tutto il 2019 in una canzone": dal ricordo di Nadia Toffa a Matteo Salvini (video)

Di Alberto Graziola sabato 4 gennaio 2020

Lorenzo Baglioni, "Tutto il 2019 in una canzone": ecco i personaggi chiave dell'anno e di cosa parla il pezzo

Tutto l'anno 2019 riassunto con una canzone in meno di 2 minuti e mezzo. Ragazzuoli, spero che vi piaccia, e vi auguro un 2020 super scoppiettante! (...e grazie per tutto l'affetto che sempre mi dimostrate!).

Con questa breve premessa, Lorenzo Baglioni ha pubblicato il video di un suo brano inedito diventato, in pochi giorni, virale. All'interno della canzone (che potete recuperare qui sopra in apertura post), tutto quello che è successo nel 2019, in chiave ironica o seria, con i personaggi chiave e le vicende che hanno caratterizzato gli ultimi 12 mesi.

Qui sotto il testo del brano.

Lorenzo Baglioni, "Tutto il 2019 in una canzone", Testo

A gennaio Cesare Battisti l’ha arrestato l’Interpol

Quindi adesso resta solo da arrestare anche Mogol

Berlusconi torna in campo, beh, allora ci aspettiamo

Che ritorni anche Augusto, Carlo Magno, o Tutankamon

A Febbraio tutt’Europa sta seguendo la vicenda dei migranti fermi sopra alla Sea Watch

Ma in Italia invece siamo qui a capire se Mark Caltagirone esista oppure no

A Febbraio piace a tutti il Sanremo di Baglioni

Tranne a Ultimo a cui ancora oggi girano i coglioni

Approvata nuova legge, la legittima difesa

Dice puoi sparare a chi salta la coda a far la spesa

Nel Partito Democratico ci sono le primarie e il segretario Zingaretti eccolo qui

Vabbè mi sembra giusto convocare Montalbano a indagare sulla morte del PD

Ad aprile c’è l’incendio che devasta Notre Dame

E va in fumo un altro pezzo della nostra civiltà

Alla fine forza il blocco ed entra in porto la Rackete

E a Salvini di traverso va il mojito del Papeete

Il 2019, guardando ai social network, è sicuramente l’anno di Tik Tok

Che è l’app che se la apri e tu c’hai più di 12 anni, e ti sembra di esser nonno già da un po’!

Greta Thunberg va negli USA in barca a vela per il clima

Se ci devi uscire a cena va avvertita un mese prima

Poi ci lascia Nadia Toffa, la guerriera delle Iene

Che era una persona a cui si può solo voler bene

Poi, d’un tratto, a fine agosto c’è il governo giallorosso e a guidarlo c’è di nuovo un Conte bis

Mica male i 5 Stelle, “Mai alleanze con nessuno!” E in due anni, con la Lega e col PD!

Passeggiata nello spazio, prima volta di due donne

Perché c’è molto di più delle gambe e delle gonne

A sinistra una scissione? Renzi fa: “Non è così!”

Tipo “Enrico, stai sereno”; e poi esce dal PD

E Tommaso Paradiso lascia i TheGiornalisti e avrà avuto le motivazioni sue

E comunque, onestamente, nella band TheGiornalisti dimmi chi li ha mai cagati gli altri due?!

La De Lellis al debutto, come lei non c’è nessuno

Scrive un libro senza averne prima letto neanche uno

L’acqua alta di Venezia porta via persone e cose

Da cui una nuova offesa: “Sei più inutile del Mose”

A novembre le Sardine che riempiono le piazze e alla fine arrivano anche nei talk show

A sinistra non si vince le elezioni, a disegnare pesciolini siam bravissimi, però!

I biscotti alla Nutella, capirai! Con la Nutella e gli Oro Saiwa li facevo già da un po’!

E domani sera è l’ultimo dell’anno e come sempre ancora non ho idea di quello che farò…

BUON ANNO!