Di Sebastiano Cascone sabato 4 gennaio 2020

Sanremo 2020, Elodie in gara

Elodie (cognome Di Patrizi) è una delle Big in gara alla settantasettesima edizione del Festival di Sanremo 2020 in onda dal 4 all'8 febbraio, in prima serata, su Rai1, condotto da Amadeus.

Ecco il primo commento della cantante, sui social, dopo aver appreso la notizia:

"Il 2019 è stato un anno incredibile e per questo vi devo dire grazie!

Il 2020 parte col botto, ci vediamo a Sanremo"

Per la raffinata interprete, si tratta della seconda partecipazione alla kermesse festivaliera. Nel 2017, si è piazzata all'ottavo posto con 'Tutta colpa mia', un brano che tra gli autori vantava la firma anche di Emma Marrone.

Ha conquistato la medaglia d'argento nel corso della quindicesima edizione di 'Amici', vincendo il premio della critica Vodafone e il premio RTL 102.5.

Nell'estate 2019, ha spopolato in radio e sulle piattaforme digitali con il pezzo 'Margarita', inciso assieme al fidanzata Marracash.

Ha collaborato con Ghemon ("Rambla"), con Michele Bravi e Guè Pequeno ("Nero Bali") e The Kolors ("Pensare male"), Miss Keta ("Le ragazze di Porta Venezia").

Ha fatto parte della giuria del Festival di Castrocaro 2019.

In passato, è stata eliminata alle fasi finali dei casting di 'X Factor' (nel 2009, quando il programma andava in onda ancora su Rai2 con la conduzione di Francesco Facchinetti).

Fabrizio Moro ha scritto, per lei, 'Un'altra vita'.