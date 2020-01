Sanremo 2020, Alberto Urso in gara

Di Sebastiano Cascone sabato 4 gennaio 2020

Sanremo 2020: Alberto Urso in gara

Alberto Urso è uno dei Big in gara alla settantasettesima edizione del Festival di Sanremo 2020 in onda dal 4 all'8 febbraio, in prima serata, su Rai1, condotto da Amadeus.

Per il cantante lirico si tratta della prima partecipazione alla kermesse festivaliera.

A poche ore dall'annuncio ufficiale, il cantautore ha voluto affidare ai propri social, tutta l'emozione per il debutto sul palco dell'Ariston. Ecco le parole postate, qualche giorno fa, su Instagram:

"Si chiude per me un 2019 ricco di emozioni e momenti indimenticabili. La vittoria di Amici ha rappresentato per me un sogno diventato realtà e non sarò mai abbastanza grato a tutti coloro che mi hanno sostenuto in questo percorso, rendendo unico l’anno appena trascorso. Questa mattina mi sono svegliato con la splendida notizia che avrò l’opportunità di partecipare alla prossima edizione del Festival di Sanremo: quando mi è stato detto non riuscivo a crederci, e’ davvero difficile trovare le parole giuste per esprimere a pieno ciò che provo e sento in questo momento. Sanremo è un sogno, solo a pensarci mi tremano già le gambe! Ci vediamo il 6 gennaio a “I Soliti Ignoti” per tutti i dettagli! Vi voglio bene e vi devo tantissimo".

Il giovane interprete siciliano ha vinto la diciassettesima edizione di 'Amici'. Quest'anno, poi, ha preso parte, in qualità di coach della squadra blu, alla prima stagione di 'Amici Celebrities'. Con l'amica e autrice Giordana Angi, ha cantato la sigla del programma, 'Oltremare'.

Nel 2010, a 13 anni, ha trionfato a 'Ti lascio una canzone'. Nel 2019, ha rincontrato la sua madrina televisiva, Antonella Clerici, padrona di casa de 'Lo Zecchino d'oro', di cui è stato applauditissimo ospite.

Il singolo, E poi ti penti, è stato scritto da Kekko Silvestre dei Modà.