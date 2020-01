Sanremo 2020, Paolo Jannacci in gara

Di Alberto Graziola sabato 4 gennaio 2020

Sanremo 2020, Paolo Jannacci sarà in garà tra i 22 Big

Anche Paolo Jannacci è in gara al Festival di Sanremo 2020 tra i 22 Big scelti da Amadeus, conduttore e direttore artistico della nuova edizione della kermesse musicale.

All'anagrafe Paolo Maria Jannacci, è nato a Milano il 5 settembre 1972 ed è figlio del noto cantautore milanese Enzo Jannacci.

E' diventato musicista professionista fin dal 1988 perfezionandosi al Conservatorio Giuseppe Verdi di Como. Il genere musicale che preferisce è il jazz, al centro delle sue produzioni musicali.

Ha collaborato, nel corso della sua carriera, alle colonne sonore di diversi film. Tra questi ricordiamo Piccoli equivoci di Ricky Tognazzi, Papà dice messa di Renato Pozzetto e Mi fido di te di Massimo Venier.

Ha lavorato a produzioni discografiche del padre Enzo in diversi lavori. Tra questi citiamo:

1994 - I soliti accordi

1998 - Quando un musicista ride

2001 - Come gli aeroplani

2003 - L'uomo a metà

2004 - Milano 3.6.2005

2006 - The best

2008 - The best

2013 - L'artista

Nel 2002, 2003 e 2005 ha ottenuto il riconoscimento del Premio Tenco.

Nella sua carriera musicale, invece, l'esordio avviene nel 2002 con Notes. Due anni dopo è la volta di Tape 1, nel 2005 di My Tangos. Tre anni dopo esce Trio mentre nel 2013 Allegra e, infine, nel 2017 Hard Playing e Canterò nel 2019.