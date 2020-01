Sanremo 2020, Achille Lauro in gara dopo il boom del 2019 con "Rolls Royce"

A distanza di un anno dal boom ottenuto grazie al brano "Rolls Royce", Achille Lauro ha deciso di ripresentarsi in gara al Festival di Sanremo 2020. E il suo brano è stato selezionato tra i nomi dei 22 Big scelti da Amadeus. Il titolo della canzone che il rapper porterà sul palco del Teatro Ariston sarà svelata solamente in occasione della diretta de "I soliti ignoti", lunedì 6 gennaio 2020.

Achille Lauro è il nome d'arte di Lauro De Marinis, anno 1990, nato a Roma. Fin da giovanissimo, insieme al fratello si appassiona alla musica e al rap underground. Dopo i primi buoni riscontri in ambito musicale, insieme al suo producer Edoardo Manozzi (Boss Doms) Lauro ha preso parte all'edizione del 2017 dello show Pechino Express. E come coppia dei Compositori sono riusciti a posizionarsi al terzo posto.

Nel gennaio 2019 ha pubblicato la sua autobiografia Sono io Amleto.

Il suo primo mixtape risale al 2012 e si intitola "Barabba". Insieme al secondo lavoro, Harvard, uscito un anno dopo, i brani vengono distribuiti in forma gratuita per il download sul web.

Nel 2013 entra nella "Roccia Music" e l'anno seguente esce il suo primo disco, Achille Idol immortale. Nel progetto collabora con Marracash, Noyz Narcos, Gemitaiz e Coez.

E' poi la volta dell'Ep Young Crazy. Nel 2015 è il momento del secondo album, Dio c'è.

Attraverso una etichetta indipendente, nel 2016 esce "Ragazzi madre" e ottiene un disco d'oro.

Il boom assoluto avviene nel 2018 grazie all'album "Pour l'amour". Proprio in quell'occasione, a Soundsblog aveva raccontato:

«L’album è stato concepito in modo diverso dal solito, abbiamo affittato un villone super lusso del 1979, in un posto non meglio definito d'Italia, siamo andati in 15 persone, ma per quella casa in due mesi ne sono passate più di 100. Avevamo a disposizione 10 kg di marijuana, io mi arrampicavo sugli alberi a piedi scalzi e mangiavo solo frutta, è stato difficile tornare alla vita normale. In questo periodo abbiamo avuto il tempo e il modo di lavorare a pezzi per tre album, come se fossero una trilogia. Ogni 20 minuti usciva un pezzo per un totale di tre dischi, uno diverso dall'altro. [...] io scrivo solo ed esclusivamente sotto l'effetto di stupefacenti. Nella casa dove abbiamo dato vita all'album, c'era un gruppo di persone che ogni giorno faceva microdosing, per stare sempre sballato ma per non perdere la lucidità. La droga è assolutamente fondamentale per la nostra creatività e l'ispirazione musicale.»