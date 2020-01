Marco Carta, sfogo su Facebook: "Come augurio per il 2020 vorrei cancellare il marcio che ruota intorno alla musica, quella discografica"

Pochi minuti fa, via Facebook, Marco Carta ha condiviso un momento di riflessione e di delusione, raccontando ai suoi fan un progetto che gli stava particolarmente a cuore, "un singolo inciso e scritto con un collega straordinario". Eppure, qualcosa sembra essere cambiato...

Buonanotte world paper.

Avrei voluto tanto cantarvi un singolo

Che ho inciso da poco e scritto con un collega straordinario...

Avete presente quando si è così fieri e contenti di qualcosa da avere voglia di dirlo al mondo intero? Ecco..

In questi primi giorni del

2020 sono un po’ frastornato..

Come augurio per il

2020 vorrei cancellare il marcio che ruota intorno alla musica, quella discografica.

Vorrei che la signora musica non fosse solo

Un bancomat, che gli artisti stessi non lo fossero..

Vorrei che tagliassero lo spago che affligge e tarpa le ali della musica vera, quella di cuore.

Spero che la musica torni a splendere di merito, di nuovo.

Niente più calci nel di dietro e niente più finti numeri gonfiati, ma solo

Musica musica musica.

Sarebbe bello..

Io continuerò a camminare con le mie gambe insieme a voi e a chi si vorrà aggiungere con un pizzico di follia. 🌟🍊☀️💤

Via amo da anni, vi amo anche adesso.

-Marco-