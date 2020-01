Gli album rock più attesi in uscita nel 2020: dai Green Day ai The Killers

giovedì 2 gennaio 2020

Album rock del 2020, ecco alcuni titoli da non perdere

Siamo appena entrati nel 2020 ed è iniziato ufficialmente un nuovo anno ricco di novità in ambito musicale e discografico. Ci aspettano dodici mesi di album e singoli in uscita, con classifiche pronte a premiare e stupire (sia positivamente che negativamente). Oggi vi proponiamo un elenco di dischi dal sapore rock in uscita nel 2020.

Partiamo con i Breaking Benjamin e il loro prossimo lavoro, Aurora. L'album uscirà il 24 gennaio prossimo e prevede collaborazioni interessanti. Tra quelle ufficializzate, Scooter Ward (frontman dei Cold) e Spencer Chamberlain degli Underoath.

I Green Day pubblicheranno Father of All Motherfuckers il 7 febbraio 2020. Quattro anni fa, il gruppo ha conquistato la vetta della Billboard 200 grazie a "Revolution Radio". Ad anticipare il progetto, il singolo già rilasciato nelle settimane scorse, “Father of All...”.

Ozzy Osbourne ha annunciato il rilascio di Ordinary Man. L'ex front man dei Black Sabbath non pubblicava un album da solista da un decennio, ma ha recentemente trovato nuova energia e ispirazione che lo ha portato a una serie di sessioni in studio. L'uscita è prevista nei primi mesi dell'anno.

Ancora senza titolo il prossimo disco degli Evanescence. Sono passati nove anni dal loro ultimo album di inediti ma la cantante, Amy Lee, ha ammesso che la band è intenzionata a ritornare sulle scene musicali nel 2020. Non c'è ancora una data, un nome o un periodo per il loro comback ufficiale ma i piani -se rispettati- li potrebbero vedere illuminare (dopo una lunga attesa) questo 2020 appena iniziato...

I The 1975 con Notes on a Conditional Form sono pronti a tornare, dopo quattro anni da ' I Like It When You Sleep, for You Are So Beautiful Yet So Unaware of It', con un nuovo disco. Due gli album nei piani della band: 'A Brief Inquiry into Online Relationships' e 'Notes on a Conditional Form'.

I Pearl Jam, dopo il tour del 2018, hanno rilasciato nel 2019 il brano "Can't Deny Me". Insieme alla serie di concerti in programma per i prossimi mesi, proprio il 2020 dovrebbe vederli tornare con il loro nuovo disco di inediti.

In arrivo anche i The Killers con Imploding The Mirage. Mentre i fan aspettano la pubblicazione del primo singolo, quello che ad oggi è noto -oltre al titolo- è il periodo previsto per il rilascio: entro l'estate 2020. Uscirà comunque tre anni dopo il primo posto ottenuto in Usa con "Wonderful Wonderful".

The Slow Rush è il nome del progetto in arrivo dei Tame Impala. L'uscita è prevista il 14 febbraio 2020. Sono passati cinque anni dall'ultimo lavoro in studio della band.

