Irama sparisce da Instagram: "Andrò via da qui, non so per quanto"

Di Alberto Graziola mercoledì 1 gennaio 2020

Irama su Instagram annuncia una pausa dai social: e il suo profilo diventa inattivo.

24 ore. Poi buio. Andrò via da qui. Non so per quanto. Non sarà per molto. Ma ne ho bisogno. Per me, per voi. Tutto deve essere perfetto. Un abbraccio, Filippo

Queste le parole condivise via Instagram da Irama, nelle scorse ore, prima di rendere offline il suo profilo ufficiale su Instagram. Poche parole, con la rassicurazione di un periodo di tempo lontano dai riflettori non troppo lungo, per poi tornare come deve essere, in maniera impeccabile.

I fan del cantante sono apparsi sorpresi dalla decisione della dichiarazione dell'artista che ha condiviso uno scatto malinconico accompagnato dall'anno 2020.

Sicuramente nei prossimi mesi ci sarà nuova musica da parte dell'artista ma, nel frattempo, buio e luci spente sul work in progress.

Ecco come appare, ora, la sua pagina:

