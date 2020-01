Sanremo 2020, Elettra Lamborghini in gara

Di Fabio Morasca giovedì 2 gennaio 2020

Sanremo 2020 - Elettra Lamborghini in gara.

Elettra Lamborghini sarà una dei Campioni in gara alla settantesima edizione del Festival di Sanremo che andrà in onda su Rai 1, dal 4 all'8 febbraio 2020, e che sarà condotto da Amadeus.

Per Elettra Lamborghini, personaggio che, negli ultimi anni, ha ottenuto la popolarità soprattutto grazie alla partecipazione in vari reality show, in Italia e all'estero, ma che ha intrapreso anche una carriera nella musica nel 2017, si tratta della prima partecipazione al Festival della Canzone Italiana.

La carriera musicale della nipote dell'imprenditore Ferruccio Lamborghini, fondatore dell'omonima azienda, come già anticipato, ha avuto inizio nel 2017 con la collaborazione con Guè Pequeno e con Sfera Ebbasta per il remix di Lamborghini, singolo contenuto nell'album di Gué Pequeno, Gentleman. Il singolo in questione ha ottenuto la certificazione di quadruplo Disco di Platino.

Due anni fa, invece, Elettra Lamborghini ha conquistato il suo primo successo "da solista" grazie al singolo Pem Pem che, invece, ha ottenuto la certificazione di doppio Disco di Platino dalla Fimi.

Pem Pem, uscito nel febbraio 2018, è contenuto nell'album Twerking Queen, pubblicato nel giugno dell'anno scorso.

Dopo Pem Pem, la cantante 25enne ha pubblicato altri singoli: Mala, Tócame, realizzato in collaborazione con i rapper Pitbull e Childsplay, e Fanfare, quest'ultimo in collaborazione ancora con Guè Pequeno.

L'album Twerking Queen ha debuttato alla posizione numero 3 della classifica Fimi degli album più venduti in Italia.

Il primo album ufficiale di Elettra Lamborghini è stato rilasciato dopo la sua partecipazione alla sesta edizione di The Voice of Italy, talent show in onda su Rai 2, alla quale ha preso parte, svolgendo il ruolo di coach, insieme a Morgan, Gigi D'Alessio e Guè Pequeno.

Nel suo curriculum musicale, troviamo anche un remix di Cupido, hit di Sfera Ebbasta, pubblicato in occasione della riedizione dell'album Rockstar, intitolato Popstar Edition. Oltre che con Sfera Ebbasta, in questo caso, la Lamborghini ha collaborato anche con Khea, Duki e Quavo.