Sanremo 2020, Rancore in gara

Di Fabio Morasca giovedì 2 gennaio 2020

Sanremo 2020 - Rancore in gara.

Rancore sarà uno dei Campioni in gara che si esibiranno sul palco del Teatro Ariston in occasione della settantesima edizione del Festival di Sanremo, che andrà in onda su Rai 1, dal 4 all'8 febbraio 2020, e che sarà condotta da Amadeus.

Per il rapper romano, si tratterà della seconda partecipazione al Festival di Sanremo, la prima da solista. L'anno scorso, infatti, Rancore ha partecipato alla kermesse sanremese insieme a Daniele Silvestri con la canzone Argentovivo.

L'anno scorso, però, il nome del rapper non è stato annoverato ufficialmente tra i cantanti in gara. Come riporta Rolling Stones, infatti, ciò è avvenuto per motivi puramente formali poiché l'idea di presentare la canzone in gara sarebbe nata in corso d'opera e, quindi, la canzone, all'inizio, sarebbe stata iscritta al concorso solo a nome di Daniele Silvestri, quando Rancore stava ancora lavorando alle sue strofe.

Nonostante ciò, di fatto, quella di Sanremo 2020 sarà la sua seconda partecipazione in gara.

Il brano Argentovivo, contenuto nel nono album di inediti di Silvestri, La terra sotto i piedi, si è classificato al sesto posto, vincendo il Premio della Critica, il Premio della Sala Stampa Lucio Dalla e il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo.

Per quanto riguarda la carriera di Rancore, noto e apprezzato dalla critica e dagli appassionati del genere per il suo stile di scrittura profondo e complesso, tipico del Conscious Rap, il rapper 30enne ha già pubblicato quattro album, dal 2006 ad oggi: Segui me, Elettrico, Silenzio e Musica per bambini. Quest'ultimo album, pubblicato nel 2018, ha debuttato alla posizione numero 6 della classifica Fimi degli album più venduti in Italia.

Nella sua carriera, Rancore ha collaborato con molti colleghi tra i quali troviamo Marracash, Dargen D'Amico, Fedez, Mezzosangue, Piotta, Jesto e molti altri.