Sanremo 2020, Morgan e Bugo in gara

Di Fabio Morasca domenica 5 gennaio 2020

Sanremo 2020 - Morgan e Bugo in gara.

Morgan e Bugo saranno presenti tra i Campioni in gara che si esibiranno sul palco del Teatro Ariston per la settantesima edizione del Festival di Sanremo, che andrà in onda su Rai 1, dal 4 all'8 febbraio 2020, e che sarà condotta da Amadeus.

Per il leader dei Bluvertigo, si tratterà della terza partecipazione al Festival di Sanremo, la prima come solista, seppur in coppia con un altro artista. Morgan, infatti, si è esibito sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, fino ad ora, soltanto come frontman dei Bluvertigo.

La prima partecipazione risale al 2001 quando la band monzese presentò L'assenzio (The power of nothing) che si classificò all'ultimo posto. Dopo l'esperienza sanremese, i Bluvertigo pubblicarono una raccolta di brani intitolata Pop Tools e, successivamente, osservarono un lungo periodo di pausa durato fino al 2008. La band, per la cronaca, si è sciolta definitivamente nel 2017.

A fine 2009, venne ufficializzata la partecipazione di Morgan al Festival di Sanremo 2010 con la canzone La Sera ma l'artista fu escluso a pochi giorni dall'inizio del festival a causa di un'intervista concessa al mensile Max nella quale rilasciò dichiarazioni a favore dell'uso di sostanze stupefacenti.

Morgan tornò a Sanremo nel 2010, come già scritto, con i Bluvertigo. La band presentò la canzone Semplicemente e si piazzò al diciottesimo posto.

Per quanto riguarda Bugo, invece, per il cantautore novarese si tratterà della prima esperienza al Festival di Sanremo.

Attivo come musicista dal 1996, Bugo ottenne visibilità a livello nazionale grazie all'album Sentimento Westernato, pubblicato nel 2001, con il quale ottenne il suo primo contratto per una major.

L'album, sicuramente, più conosciuto di Bugo è Contatti, pubblicato nel 2008, dal quale fu estratto il singolo di successo, C'è crisi.

Gli altri album di Bugo sono La prima gratta, Dal lofai al cisei, il doppio album Golia & Melchiorre, Sguardo contemporaneo, Nuovi rimedi per la miopia, Nessuna scala da salire e la raccolta RockBugo.

Il cantautore 46enne è anche un artista, specializzato nell'arte visiva, e ha anche avuto un'esperienza come attore nel film Missione di pace, uscito nelle sale nel 2011, di cui ha curato anche la colonna sonora.

Più volte, in passato, pubblicamente, Morgan ha espresso la propria ammirazione nei riguardi di Bugo.