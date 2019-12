Sanremo 2020, Amadeus risponde alle voci di Madonna o Lady Gaga come ospiti

Di Alberto Graziola martedì 31 dicembre 2019

Dovevano essere annunciati in diretta il 6 gennaio 2020, durante la serata speciale de "I Soliti ignoti" ma, invece, Amadeus ha preferito confermare a Repubblica le voci anticipate da Chi sui 22 Big in gara a Sanremo 2020.

Nell'intervista rilasciata al quotidiano, il conduttore ha anche risposto alle voci sugli ospiti internazionali sul palco del Teatro Ariston. Si era vociferata la voce di contatti per Madonna e Lady Gaga e lo stesso Amadeus ha svelato quanto accaduto, ad oggi:

"Madonna in quei giorni dovrebbe essere impegnata con il tour. Mi piacerebbe anche Lady Gaga: un nome internazionale sarebbe sufficiente, di questi tempi"

Confermata, quindi, la volontà (per ora teorica) di avere sul palco Lady Gaga anche se non è nulla di ufficiale e bisognerà, nel caso, trovare l'accordo anche economico. Più difficile -in base agli impegni della popstar - ritrovare miss Ciccone sul palco dall'Ariston in una delle serate comprese tra il 4 l'8 febbraio 2020.

In ogni caso, come dichiarato, potrebbe essere solo uno l'ospite internazionale durante la kermesse musicale. Ad oggi, bisogna solo attendere per scoprire chi sarà.