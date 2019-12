Vasco Rossi NonStop Live 2019, la scaletta del concerto

Di Alberto Graziola lunedì 30 dicembre 2019

Vasco Rossi NonStop Live 2019: la scaletta

Questa sera, in onda su Canale 5, andrà in onda Vasco NonStop Live 018+109, un evento musicale imperdibile per i fan del Komandante.

La musica del Blasco come non è mai stata raccontata e, per la prima volta, direttamente dalla voce dei protagonisti. Il programma è un viaggio che celebra due anni di successi dal vivo del Komandate, dal tour nei principali stadi italiani nel 2018 alla conquista di San Siro nel 2019: nessuno, infatti, aveva fatto registrare sei date consecutive sold-out alla Scala del Rock di Milano. Più di 900.000 spettatori che hanno, ancora una volta, incoronato Vasco Rossi Re degli Stadi per due estati di seguito.

Oltre due ore per vivere l’atmosfera unica e irripetibile che si respira a ogni suo concerto, ma anche per entrare dentro il processo creativo della scaletta. Così il regista Pepsy Romanoff:

“L’idea è quella di portare sullo schermo un concerto diverso dagli altri, un concerto rock ruvido anche nel trattamento dell’immagine. Il girato è stato così riversato in pellicola per dare il senso del tempo e della bellezza della resa cinematografica”.

Ed ecco, a seguire, la scaletta del Vasco Rossi NonStop Live 2019:

Qui si fa la storia

Mi si escludeva

Buoni o cattivi

La verità

Quante volte

Cosa succede in città

Cosa vuoi da me

Vivere o niente

Fegato, fegato spappolato

Asilo "republic"

La fine del millennio

Interludio 2019 (snippet of "Echo Lake" from Stef Burns)

Portatemi Dio

Gli spari sopra

C'è chi dice no

Se è vero o no

Io no....

Domenica lunatica

Ti taglio la gola

Rewind

Vivere

Encore:

La nostra relazione

Tango... (della gelosia)

Senza parole

Sally

Siamo solo noi

Encore 2:

Vita spericolata / Canzone

Albachiara

Dracula cha cha cha (Renato Rascel song)