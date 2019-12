Capodanno 2020, concerto Verona con finalisti X Factor

Di Massimo Galanto lunedì 30 dicembre 2019

Ad animare la serata in piazza Bra, in attesa del nuovo anno, gli speaker di RTL 102.5

Tutti i finalisti dell'ultima edizione di X Factor, con la vincitrice Sofia Tornambene, ed il giovane cantautore romano Filo Vals saranno protagonisti del concerto gratuito nella notte di San Silvestro a Verona, in piazza Bra, accanto al'Arena.

Ad animare la serata, in attesa dell'arrivo del nuovo anno, ci saranno gli speaker di RTL 102.5 Angelo Baiguini e Francesca Cheyenne. A mezzanotte i fuochi d’artificio e Discoteca Nazionale con il dj Fabio Romano. L'evento, promosso dal Comune e Arena di Verona srl, e organizzato da Doc Servizi, sarà trasmesso in diretta in radiovisione sul canale 36 del digitale terrestre e 736 di Sky.

Insieme alla già citata vincitrice della 13esima edizione del talent show, sul palco saliranno anche Booda, Sierra, Davide Rossi ed Eugenio Campagna.

A garanzia della sicurezza degli spettatori, come per lo scorso anno, il comitato per l'ordine pubblico guidato al prefetto Donato Cafagna ha fissato un limite di 23 mila persone in piazza Bra, che saranno stabiliti grazie ai varchi conta persone.