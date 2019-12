Paramore, Hayley Williams solista nel 2020

Di Alberto Graziola lunedì 30 dicembre 2019

Hayley Williams solista nel 2020

Hayley Williams, frontwoman dei Paramore, ha compiuto 31 anni venerdì scorso e ha approfittato della data per annunciare l'arrivo di "un anno importante". Nel 2020, infatti, presenterà il lancio di un progetto solista che prevede collaborazioni con i suoi "amici più cari", a partire proprio dal primo mese dell'anno nuovo.

"L'anno prossimo pubblicherò della musica da sola, con l'aiuto di alcuni dei miei amici più cari. Ho realizzato qualcosa per conto mio. È un progetto davvero speciale e ne avrete già un assaggio a gennaio."

After Laughter è il quinto e ultimo (ad oggi) album in studio del gruppo dei Paramore, pubblicato il 12 maggio 2017 dalla Fueled by Ramen. Il disco fu anticipato dai singoli Hard Times e Told You So, usciti rispettivamente il 19 aprile e il 3 maggio 2017.

Il 2020, quindi, vedrà il ritorno alla musica, come solista, di Hayley Williams