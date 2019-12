Concerti in Italia nel 2020: tour, Festival ed eventi

Di Massimo Galanto lunedì 30 dicembre 2019

Da Vasco Rossi a Ultimo, da Tiziano Ferro a Ligabue, dai Red Hot Chili Peppers a Billie Eilish

Il 2020 si annuncia denso di appuntamenti musicali, molti dei quali, come da consuetudine concentrati nella stagione estiva. Protagonisti soprattutto gli artisti italiani, primo fra tutti Vasco Rossi. Stavolta niente stadi per il rocker, che ha preferito i palchi dei festival più importanti: Firenze Rocks (10 giugno), gli I-Days di Milano (15 giugno), il Circo Massimo (19 e 20 giugno) e l'Autodromo di Imola (26 giugno).

Claudio Baglioni ha scelto invece le Terme di Caracalla: una residency di 12 serate (dal 6 al 18 giugno), con la rivisitazione in chiave classica dei suoi successi, accompagnato da coro e orchestra. L'antico sito romano è stato scelto anche da Andrea Bocelli, che il 21 giugno saluterà l'arrivo dell'estate.

Bisognerà attendere settembre per il ritorno live di Zucchero, con dodici date (le uniche in Italia) all'Arena di Verona, a partire dal 22. Così come per la data evento allo Stadio Olimpico di Roma della reunion tra Antonello Venditti e Francesco De Gregori.

Ligabue festeggerà 30 anni di carriera e lo farà al Campovolo di Reggia Emilia, che lo ha già visto protagonista più volte: il 12 settembre salirà sul palco per "30 anni in un giorno".

Negli stadi italiani si daranno il cambio Tiziano Ferro, che porta dal vivo il suo nuovo album Accetto Miracoli e ha già in programma tre date a Milano e un bis a Roma, Cesare Cremonini che festeggia i 20 anni di carriera (e chiuderà il tour all'Autodromo di Imola il 18 luglio), Max Pezzali che si regala due date a San Siro (10 e 11 luglio), per quello che si annuncia come un karaoke a 40 mila voci.

Ci sarà anche il debutto di Ultimo, che dopo i palazzetti (e il concerto-evento all'Olimpico di Roma), si prepara - artista italiano più giovane di sempre a compiere l'impresa - a conquistare gli spazi più grandi e nella sua Roma chiuderà con l'abbraccio del Circo Massimo (19 luglio).

Per quanto riguarda gli artisti stranieri, al Firenze Rocks l'11 giugno arriveranno i Green Day, il 12 i Guns n' Roses, il 13 i Red Hot Chili Peppers. Gli I-Days di Milano rispondono con Aerosmith il 13 giugno, Foo Fighters il 14, Billie Eilish il 17 luglio. Data unica a Imola per i Pearl Jam il 5 luglio e per Thom Yorke il 9 luglio all'Ippodromo di Milano.

Dopo una carriera leggendaria durata 45 anni, i Kiss hanno annunciato il loro ultimo tour: tappa il 13 luglio all'Arena di Verona.

Ma non è finita. Gli Slipknot faranno tappa l'11 febbraio al Mediolanum Forum di Milano; Liam Gallagher il 15 febbraio al Palazzo dello Sport di Roma e il 16 al Forum di Assago; il 14 marzo all'Unipol Arena di Bologna è atteso Carlos Santana, con l'unica tappa italiana del Miraculous 2020 World tour, che celebra il 2oesimo anniversario di Supernatural e i 50 anni da Abraxas. A giugno, Eric Clapton sbarcherà, infine, con la sua chitarra e il suo blues sbarca nei palazzetti di Milano (il 6) e Bologna (l'8).