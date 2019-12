Capodanno 2020, concerto in piazza a Potenza in diretta su Rai1: cantanti

Di Massimo Galanto lunedì 30 dicembre 2019

Da Al Bano e Romina a Benji e Fede, da Gigi D'Alessio a Rocco Hunt, da Marco Masini a Cristiano Malgioglio

Per la seconda volta Potenza sarà la piazza italiana del programma televisivo L'anno che verrà di Rai1 in programma martedì sera, alle 21.00, dopo il messaggio a reti unificate del Capo dello Stato Sergio Mattarella. Si tratta del quinto Capodanno della Rai in Basilicata (a Potenza già ospitato il 31 dicembre 2016).

Il programma, realizzato dalla Rai in collaborazione con Regione Basilicata e Comune di Potenza, sarà condotto da Amadeus e anche quest'anno sarà seguito in diretta radiofonica da Rai Radio1. Ma vediamo nel dettaglio il cast dei cantanti.

Torneranno a cantare eccezionalmente insieme (lo faranno anche a Sanremo, a febbraio prossimo) Al Bano e Romina Power, sul palco saliranno anche Gigi D'Alessio, Stadio, Arisa, Benji e Fede, Elettra Lamborghini, Marco Masini, gli otto finalisti di Sanremo Giovani, Antonella Ruggiero, The Kolors, Riccardo Fogli, Rocco Hunt, Fausto Leali, Alberto Urso, Ivan Cattaneo, Orietta Berti, Paolo Vallesi e Cristiano Malgioglio.

Tutti gli artisti saranno accompagnati da una grande orchestra di 30 elementi, diretta dal maestro Stefano Palatresi. Carolina Rey sarà la speciale guida turistica, inviata in varie località della Basilicata. Sul palco saliranno pure band e cantanti lucani: Rosmy, Musicamanovella, Accipiter e Sesto Mantra. La regia è di Maurizio Pagnussat.

Come stabilito dal comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, in piazza Mario Pagano la capienza massima sarà di 4000 persone, con due varchi di ingresso posizionati in via Pretoria.