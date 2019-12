Cats, flop anche per la colonna sonora del film: solo 2600 copie vendute

Di Alberto Graziola domenica 29 dicembre 2019

Cats si conferma flop su tutti i fronti

Cats, sulla carta, sembrava avere tutte le carte in regola per essere un successo e per mirare a numerosi premi e, invece, si è trasformato in un sonoro e inaspettato flop.

A darne notizia i cugini di Cineblog:

Esordio choc per Cats. Il musical Universal, costato 100 milioni di dollari e stroncato dalla critica, ha debuttato con appena 6.5 milioni di dollari (10 milioni worldwide), spalmati in 3,380 copie. Un disastro, con lo studios che proprio oggi ha inviato a tutti i cinema nuove copie contenenti effetti speciali visivi migliorati.

Per quando riguarda la colonna sonora, Taylor Swift ha scritto una canzone per il film intitolata "Beautiful Ghosts". Il pezzo non è stato selezionato per la categoria Best Song degli Oscar e il brano ha venduto solo 35.000 copie incluso lo streaming da quando è stato rilasciato. Meno lo streaming, ci sono solo 12.000 download. È la più grande release flop della sua carriera.

Ma la soundtrack della pellicola ha fatto anche peggio. Dal 20 al 25 dicembre, l'album ha venduto solo 2,600 copie. Sono tutti i download o i CD. Non c'è streaming.