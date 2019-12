Gianni Morandi, Stasera gioco in casa: tutti i concerti del 2020

Di Fabio Morasca sabato 28 dicembre 2019

I concerti che Gianni Morandi terrà nel 2020 al Teatro Duse di Bologna.

Dopo i 15 concerti che si sono tenuti nel 2019, tutti sold out (gli ultimi 2 si terranno domani, domenica 29 dicembre, e nella notte di San Silvestro, martedì 31 dicembre 2019, per il Gran Galà di Capodanno), Gianni Morandi continuerà ad esibirsi anche nel 2020 con le nuove date del concerto Stasera gioco in casa.

Come sottolinea il titolo dello show, infatti, Gianni Morandi ha tenuto i primi 15 concerti di Stasera gioco in casa, tutti nello stesso luogo, sul palco dello storico Teatro Duse di Bologna.

Visto le richieste dei fan provenienti da tutta Italia, Gianni Morandi, nel 2020, terrà altri 14 concerti, sempre al Teatro Duse. In un primo momento, le date annunciate erano 10, riguardanti i mesi di gennaio e febbraio: ultimamente, sono state aggiunte altre 4 date che si terranno durante il mese di marzo.

Le prevendite per i nuovi concerti di Stasera gioco in casa sono aperte in esclusiva sul circuito Vivaticket, sul sito ufficiale del Teatro Durse e presso la biglietteria del teatro.

Durante lo show Stasera gioco in casa, ovviamente, Gianni Morandi ripercorre la propria lunghissima carriera, attraverso i suoi più grandi successi. Tra una canzone e l'altra, non mancano aneddoti raccontati in prima persona dal cantante di Monghidoro.

Durante il live, Morandi si esibisce, accompagnato da Alessandro Magri al pianoforte e da Elia Garutti alla chitarra. Ogni spettacolo si apre con la canzone Stasera gioco in casa, scritta per l'occasione da suo nipote, Paolo Antonacci, figlio di Marianna Morandi e di Biagio Antonacci.

Di seguito, trovate tutte le date del 2020 dello show Stasera gioco in casa.

Gianni Morandi - Stasera gioco in casa: le date del 2020

3 gennaio 2020 – ore 21

4 gennaio 2020 – ore 21

11 gennaio 2020 – ore 21

12 gennaio 2020 – ore 16

25 gennaio 2020 – ore 21

26 gennaio 2020 – ore 16

13 febbraio 2020 – ore 21

20 febbraio 2020 – ore 21

26 febbraio 2020 – ore 21

27 febbraio 2020 – ore 21

5 marzo 2020 – ore 21

12 marzo 2020 – ore 21

19 marzo 2020 – ore 21

26 marzo 2020 – ore 21