Ava feat. Capo Plaza e Shiva, Holly & Benji è il nuovo singolo (Testo e Video)

Di Fabio Morasca venerdì 27 dicembre 2019

Il nuovo singolo del producer Ava.

Dal 13 dicembre 2019, è disponibile negli store digitali e sulle piattaforme streaming, il nuovo singolo del produttore Ava, noto soprattutto per la sua collaborazione con Capo Plaza di cui ha interamente prodotto l'album d'esordio intitolato 20.

Il nuovo singolo del producer 23enne si intitola Holly & Benji e vede la partecipazione proprio di Capo Plaza e anche di Shiva. Il singolo ha debuttato in terza posizione nella classifica Spotify e, dal giorno della pubblicazione, ha superato il milione di stream.

Dal 16 dicembre, è disponibile anche il video di Holly & Benji, diretto da Davide Vicari e Mastro Ent.

Ricordiamo che Ava, nel 2019, ha firmato il suo primo contratto discografico da artista con l'etichetta Atlantic/Warner Music.

Di seguito, trovate il testo di Holly & Benji; cliccando sulla foto in alto, invece, potete vedere il video ufficiale.

Ava feat. Capo Plaza e Shiva - Holly & Benji: il testo

C'è la gang, bitch, fanno gang shit

Tira su le corna per la gang, bitch

Tu vorresti, ma non ci riesci

Plaza e Shiva e poi si leva i leggins

Fanno gang shit, c’è la gang, bitch

Tira su le corna per la gang, bitch

Tu vorresti, ma non ci riesci

Plaza e Shiva come Holly e Benji.

Sto colpendo

Sto Mercedes sfreccia nell'inferno

Dalle rime, sì, sopra al quaderno

Guarda ’ste due facce sullo schermo,

Giovane pe' strada, so' cresciuto presto

Tutti quanti contro, chi non ci credeva,

mi leccano il c*lo o mi fanno una sega

Sperano che cado, sono chiacchieroni,

voglio fare soldi, soldi, soldi

Mica uno oppure due milioni, campare le mie generazioni.

Uscita per Bisceglie sulla tangenziale ovest

Do un bacio forte a nonna, tutti sanno il nostro nome

Lo faccio ancora in piazza, in mezzo a quei palazzi spenti

Per chi vive tra i grammi, non sa ancora cos'è un Grammy

Ferro sopra i denti

Quando senti il flow succede in entrambi i sensi

Sai che questo gioco non è facile per cui

Il fra la prende a poco, ma è più lei che ha preso lui,

Ho due cell, per i fra e per i cash

Non ci parlo con lei, o chi me la mette al sei

C*lo sopra quel train, sognando quelle chain

Ora cambio corsia, son tranquillo perché.

C'è la gang, bitch, fanno gang shit

Tira su le corna per la gang, bitch

Tu vorresti, ma non ci riesci

Plaza e Shiva e poi si leva i leggins

Fanno gang shit, c’è la gang, bitch

Tira su le corna per la gang, bitch

Tu vorresti, ma non ci riesci

Plaza e Shiva come Holly e Benji.

Holly e Benji, la tiro e la passo

Ero in giro a piedi, mo sto pensando al sorpasso

Bitch snitch, fanno viceversa, io faccio gang shit

È la nostra ora senza leggerlo sull’AP,

Bang, bang, il frèro non vuole più parentele

Giorni sulla panca a sedermi, non è quello che volevo avere

Guerra fuori per i miei fra, non ho stylist, ma più Nike

Corri, corri, sennò non li fai,

dove il campo non finisce mai.

Dico, Andre, compreremo una Camaro

Questo futuro lo vedo, sì, ora è chiaro

Sei un c*glione, no, io uno che se la mena

Se mi stanco, cambio due ragazze a sera,

C'è la gang bitch

In uno shisha bar e ai piedi Louboutin e McQueen

’Sta puta candy, mo faccio entrare a tutti e venti

Oppure paghi, fumiamo nei posti privati,

Portaci da bere che la gola è ancora secca

Le spalle coperte, lei sta sotto la coperta

Me ne torno a casa, la volante che ci cerca

Vivo la mia vita ogni giorno.

C'è la gang, bitch, fanno gang shit

Tira su le corna per la gang, bitch

Tu vorresti, ma non ci riesci

Plaza e Shiva e poi si leva i leggins

Fanno gang shit, c’è la gang, bitch

Tira su le corna per la gang, bitch

Tu vorresti, ma non ci riesci

Plaza e Shiva come Holly e Benji.