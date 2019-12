Carmen Consoli, 25 Anni Mediamente Isterici: il concerto-evento all'Arena di Verona, il 25 agosto 2020

Di Fabio Morasca giovedì 26 dicembre 2019

Il concerto con il quale Carmen Consoli festeggerà 25 anni di carriera.

Carmen Consoli, l'anno prossimo, festeggerà 25 anni di carriera. La lunga avventura professionale della cantautrice catanese, infatti, è iniziata nel 1995, con la partecipazione all'edizione di quell'anno di Sanremo Giovani, con la canzone Quello che sento, che le ha consentito, poi, di partecipare all'edizione 1996 del Festival di Sanremo con la canzone Amore di Plastica, tratta dal suo album d'esordio, uscito sempre nel '96, intitolato Due Parole.

Carmen Consoli ha deciso di festeggiare questo quarto di secolo di successi con un concerto-evento, intitolato 25 Anni Mediamente Isterici, che si terrà in una cornice d'eccezione, l'Arena di Verona, il 25 agosto 2020.

I biglietti sono già disponibili sul sito di Ticketone.

I primi ospiti annunciati dell'evento sono Samuele Bersani e Max Gazzè. Altri ospiti si aggiungeranno e verranno annunciati ufficialmente nel corso dei prossimi mesi. Carmen Consoli si esibirà insieme ad un'orchestra sinfonica di 50 elementi, esperimento già portato in scena nel 2001 a Taormina con il concerto L'anfiteatro e la bambina impertinente, e con la sua storica band.

Il titolo del concerto-evento, ovviamente, rimanda a Mediamente Isterica, storico terzo album di Carmen Consoli, il lavoro discografico che la cantautrice ha definito "l'album della vita", da cui furono estratti singoli come Bésame Giuda, Puramente casuale ed Eco di sirene e altri brani molto conosciuti come Contessa Miseria, ad esempio.

Il 2020 sarà un anno importante per Carmen Consoli perché, oltre al concerto-evento 25 Anni Mediamente Isterici, la cantautrice pubblicherà anche un nuovo album di inediti, il nono per la precisione. L'ultimo album in studio di Carmen Consoli risale al 2015, intitolato L'abitudine di tornare.