Le canzoni più belle da ascoltare a Natale, in italiano e in inglese (playlist)

Di Alberto Graziola martedì 24 dicembre 2019

Ecco una serie di canzoni perfette per il Natale

Mancano poche ore a Natale e, insieme alle tradizioni più care ad ognuno di noi (passarlo in famiglia o tra coloro che la rappresentano), un elemento chiave della Vigilia e delle ore festive, è sicuramente la musica. Ormai, da anni, le canzoni di Natale accompagnano l'arrivo del Natale a partire da qualche settimana prima. Si inizia perfino da fine novembre, per un lungo viaggio di suoni e musiche in tema. Ecco, a seguire, alcune canzoni ormai diventate un classico per le Feste.

Partiamo dal classico di Mariah Carey e la sua "All i want for Christmas is you", in grado di conquistare la vetta della Billboard Usa per streaming e vendite a distanza di anni e anni. E così, la Carey, è finalmente riuscita ad ottenere il primato anche con questo pezzo, vero e proprio evergreen delle festività. Accanto a questo pezzo, ecco un altro classicone che vi suggeriamo, firmato Wham!. Parliamo, ovviamente, di Last Christmas.

Michael Bublé ha inciso una versione di successo anche di "Santa Claus is coming to town", frizzante canzone ben nota a intere generazioni. John Lennon ha interpretato anche la malinconica "Happy Christmas (War is over)" mentre tra coloro che si sono messi alla prova con "White Christmas", troviamo anche la nostra Laura Pausini per il suo album natalizio, pubblicato alcuni anni fa.

Natale e il senso del riunirsi è alla base di "Christmas (Baby please come home)", cantata recentemente anche da Robbie Williams per il suo "The Christmas Present". Orecchiabile, innocuamente sensuale anche la celebre "Santa Baby". Tra chi l'ha reinterpreta, ricordiamo Kylie Minogue.

Possiamo non citare "Silent night"? Figurano anche i Pentatonix tra coloro che hanno registrata, nel loro disco natalizio. I The Vamps, invece, hanno cantato "Jingle Bell Rock".

Qui sotto una playlist che vi consigliamo, da Spotify.

Di atmosfera natalizia anche la versione di "Hallelujah", firmata Alexandra Burke, vincitrice di X Factor Uk nel 2008.

E per chi amasse le canzoni natalizie in italiano? Nessun problema, ecco qualche suggerimento. Da "Bianco Natale" ad "Astro del ciel", vi suggeriamo questa compilation ad hoc: