Concerto di Natale in Vaticano 2019, ecco il cast dei cantanti

Di Alberto Graziola martedì 24 dicembre 2019

I cantanti che si esibiranno al Concerto di Natale in Vaticano 2019

Andrà in onda, questa sera, 24 dicembre 2019, in prima serata su Canale 5, il Concerto di Natale in Vaticano, condotto da Federica Panicucci. Ad esibirsi un cast di cantanti italiani e di fama internazionale, pronti a celebrare la Vigilia di Natale e lo spirito natalizio.

Ecco, a seguire, il cast completo degli artisti ospiti di questa serata, ormai diventata appuntamento fisso della programmazione Mediaset per le festività.

Nella magnifica cornice dell’Aula Paolo VI si esibiranno artisti di grande prestigio internazionale: dagli Stati Uniti Lionel Richie, dal Galles Bonnie Tyler, dalla Scozia Susan Boyle, dalla Francia Mirelle Mathieu, dall'Ecuador Leo Rojas, dall’Italia Elisa, Arisa, Simone Cristicchi, Fabio Rovazzi, Noemi, Mahmood, Davide Merlini, Alma Manera, il chitarrista Giorgio Albiani, il tenore Fabio Armiliato e il flautista Andrea Griminelli.

L’Orchestra sarà quella Italiana del Cinema diretta e Orchestrata dal Maestro Renato Serio e dal Maestro Adriano Pennino. Non mancheranno un coro gospel dagli USA, il The Charleston Mass Gospel Choir, il Piccolo Coro Le Dolci Note, mentre il gruppo vocalist sarà quello dell’Art Voice Academy.