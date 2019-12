Alessandra Amoroso, la scaletta del concerto al Forum di Assago

Di Alberto Graziola lunedì 23 dicembre 2019

Alessandra Amoroso: ecco la scaletta dl concerto al Forum di Assago

Questa sera, 23 dicembre 2019, su Italia, 1, la giornata speciale dedicata ad Alessandra Amoroso si chiude con il suo concerto registrato al Forum di Assago, in occasione del suo "10 tour".

Lo speciale, intitolato "10 ANNI DI ALESSANDRA AMOROSO – 10, IO, NOI” (prodotto da Friends&Partners e Sandrina&Family), sarà arricchito da contenuti inediti, immagini esclusive delle prove e del backstage, dove Alessandra si racconta, parlando del grande legame con la famiglia e con i fan, fino alle emozioni di questi primi 10 anni di carriera.

Qui sotto, a seguire, la scaletta del concerto di Alessandra Amoroso al Forum di Assago:

La stessa

Fidati ancora di me

Avrò cura di tutto

Sul ciglio senza far rumore

Dalla tua parte

La gente non sei tu

Cadere piano

Comunque andare

Medley Set

Immobile

Stupida / Stella incantevole

Estranei a partire da ieri / Senza nuvole

Urlo e non mi senti / Niente

Ti aspetto / È vero che vuoi restare

Amore puro / Difendimi per sempre

Stupendo fino a qui

Parlare perdonare baciare / In me il tuo ricordo

Encore:

Trova un modo

La vita in un anno

Buongiorno

Declinami l'amore

Simmetria dei desideri

Se il mondo ha il nostro volto

Il mio stato di felicità

Vivere a colori

Encore 2:

Ogni santissimo giorno

Forza e coraggio