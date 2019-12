Alessandra Amoroso, le canzoni più belle e famose

Di Alberto Graziola lunedì 23 dicembre 2019

Quali sono le canzoni più belle di Alessandra Amoroso?

Oggi, 23 dicembre 2019, Alessandra Amoroso è la protagonista della programmazione di Italia 1 e, in anteprima, alle 18,25, verrà trasmesso il video ufficiale che accompagna la nuova versione del suo singolo d'esordio, Immobile. Inoltre, in prima serata, andrà in onda il suo concerto al Forum di Assago. Per l'occasione, ecco una selezione delle canzoni più belle e famose della cantante, vincitrice dell'ottava edizione di Amici di Maria De Filippi.

Non possiamo non partire con "Immobile", primo inedito presentato nel talent show, al quale segue un altro successo, "Stupida", che dà il nome proprio al suo primo EP.

A settembre 2009 esce "Senza nuvole" che vede hit come "Estranei a partire da ieri" e la titletrack "Senza nuvole".

Il suo secondo disco in studio, Il mondo in un secondo, contiene "La mia storia con te" e "Urlo e non mi senti". L'album conquista il primo posto nella classifica Fimi dei dischi più venduti.

Altro brano che non possiamo non citare è "È vero che vuoi restare" (uscito nel 2011). Nel 2013 è la volta di "Amore puro" che contiene proprio l'omonimo brano e "Non devi perdermi". L'album è stato prodotto da Tiziano Ferro e Michele Canova Iorfida.

Nel 2016 viene pubblicato "Vivere a colori", grande successo in grado di sfornare pezzi come "Stupendo fino a qui", Comunque andare", "Vivere a colori", "Sul ciglio senza far rumore" e "Fidati ancora di me".

10, infine, è il suo ultimo disco in studio con i brani "La stessa", "Trova un modo", "Dalla tua parte" e "Forza e coraggio"

Ascoltate qui sotto la discografia con le canzoni più belle di Alessandra Amoroso: