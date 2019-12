Thomas, Imperfetto è il nuovo EP

Di Fabio Morasca lunedì 23 dicembre 2019

Il nuovo lavoro discografico di Thomas.

Thomas Bocchimpani, noto semplicemente come Thomas, recentemente, ha partecipato alla serata finale dell'edizione 2019 di Sanremo Giovani, la manifestazione musicale di Rai 1 che ha messo in palio cinque posti per la prossima edizione del Festival di Sanremo, sezione Nuove Proposte.

Purtroppo, il cantante e ballerino 19enne, lanciato dal talent show Amici di Maria De Filippi, non è riuscito ad ottenere il pass per il Teatro Ariston, perdendo lo scontro diretto con Leo Gassmann.

Thomas, durante la serata di Sanremo Giovani 2019, andata in onda su Rai 1 lo scorso 19 dicembre, in diretta dal Teatro del Casinò di Sanremo, ha presentato la canzone Ne 80.

Dopo la partecipazione a Sanremo Giovani, Thomas ha annunciato il suo nuovo progetto discografico, un nuovo EP intitolato Imperfetto.

Imperfetto è un EP composto da sei brani inediti e che sarà disponibile nei negozi, negli store digitali e sulle piattaforme streaming a partire dal prossimo 24 gennaio.

Thomas, co-autore dei brani presenti nell'EP, ha svelato i motivi per i quali ha scelto il titolo Imperfetto per questo nuovo lavoro:

Imperfetto come il suono, come l'amore, come tutto ciò che c'è di più puro, questo album lo è: imperfetto.

Per quanto riguarda il 2019, oltre a Ne 80, Thomas è anche apparso nel singolo di Gabry Ponte, Il Calabrone, per il quale ha collaborato anche con Edoardo Bennato.

Nel 2017, invece, il suo primo EP, Oggi più che mai, pubblicato dopo la sua esperienza ad Amici, raggiunse la certificazione di Disco D'Oro, dieci giorni dopo la pubblicazione mentre il suo primo album, intitolato Thomas, entrò direttamente alla posizione numero 1 della classifica Fimi degli album più venduti.