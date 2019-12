Vasco Rossi conferma una collaborazione con Irene Grandi

Di Alberto Graziola lunedì 23 dicembre 2019

Irene Grandi ritorna a collaborare con Vasco Rossi

Alte aspettative dopo la conferma, via Instagram, del rocker.

Vasco Rossi, infatti, ha condiviso uno scatto insieme a Irene Grandi, confermando le indiscrezioni su una loro collaborazione (ormai certa, di fatto):

Tutti soddisfatti..!! sentirete che..🧨bomba! VascoCasiniCurreriRighi + Celso x IREK 🚀stay tuned 🤟🏻🔝💥 #canzoni #musica @vascorossi @irenegrandiofficial @roberto.casini @celsovalli #gaetanocurreri

I social hanno subito sperato e immaginato una collaborazione che potesse riguardare il ritorno al Festival di Sanremo 2020 di Irene Grandi, con un brano scritto da Vasco.

Il Blasco, in passato, aveva inciso per la collega il brano "La tua ragazza sempre", inserita nell'album Verde rosso e blu della cantante e in gara al Festival di Sanremo 2000, classificatasi, poi. al secondo posto.

A distanza di 20 anni da allora, quale modo migliore per tornare sul palco del teatro Ariston con un pezzo altrettanto potente?

Non resta che aspettare il 6 gennaio 2020 per la conferma ufficiale da parte del padrone di casa, Amadeus, durante lo speciale in prima serata de "I Soliti Ignoti"