Sanremo 2020, ecco il costo dei biglietti

Di Alberto Graziola sabato 21 dicembre 2019

Quanto costano i biglietti per il Festival di Sanremo 2020?

Giovedì sera abbiamo scoperto i nomi dei cantanti delle Nuove Proposte di Sanremo Giovani. Da settimane, invece, sappiamo sia il nome del conduttore (Amadeus, anche direttore artistico) che le date in cui si terrà il Festival (dal 4 all'8 febbraio). In attesa di scoprire ufficialmente, invece, chi saranno i 22 Big scelti per la gara (e verranno svelati durante la puntata de I Soliti Ignoti, in onda lunedì 6 gennaio, in diretta su Rai Uno) ecco i prezzi dei biglietti per assistere alla cinque serate del prossimo febbraio.

Partiamo con gli abbonamenti: il prezzo per la galleria e di 672,00 euro per le cinque serate. Per la platea, invece, sale a 1.290,00 euro.

E per quanto riguarda i biglietti per una singola serata? Ecco quanto riportato: per la platea, nelle prime 4 serate, eventualmente disponibili, avranno un costo di 180,00 euro, mentre quelli per l’ultima serata, se disponibili, avranno un costo di 660,00 euro. In galleria, invece, il prezzo per le prime 4 sere è di 100 euro mentre quelli delle finale salgono a 320 euro. Il biglietto alle serate Festival della Canzone Italiana è nominativo.

Qui tutte le informazioni