Alexandra Burke, che fine ha fatto la cantante esplosa con la cover di "Hallelujah"?

Di Alberto Graziola venerdì 20 dicembre 2019

Alexandra Burke oggi: ecco la carriera della vincitrice di X Factor Uk esplosa grazie alla cover di "Hallelujah"

Alexandra Imelda Cecelia Ewen Burke è nata il 25 agosto 1988 diventata famosa in Patria (ma anche altrove) grazie alla vittoria nella quinta edizione di The X Factor Uk, nel 2008. Ha firmato per la Epic Records, RCA Records e Syco Music.

Dopo aver vinto il talent show, la Burke ha pubblicato il singolo "Hallelujah", cover del brano di Cohen e famosa anche grazie alla reinterpretazione di Jeff Buckley, e ha conquistato il record europeo per le vendite per un periodo di 24 ore, vendendo 105.000 copie in un giorno solo. Poi divenne il singolo più venduto del 2008 nel Regno Unito e il brano al numero 1 nel periodo natalizio. A gennaio 2009, il singolo aveva venduto oltre 1 milione di copie nel solo Regno Unito, il primo per una solista britannica.

Nel 2009, Alexandra ha poi pubblicato il suo album di debutto, Overcome, che ha debuttato al numero uno nella UK Albums Chart e ha generato quattro singoli tutti in vetta nella UK Singles Chart e nella Irish Singles Chart: "Hallelujah", "Bad Boys","All Night Long" e "Start Without You".

Il disco divenne uno degli album di maggior successo di quell'anno nel Regno Unito. I singoli pubblicati dall'album le sono valsi tre nomination ai BRIT Award. L'album ha poi rilasciato altri due brani, "Broken Heels" e "The Silence".

"Elephant" è stato rilasciato come singolo di ritorno di Burke nel febbraio 2012 e "Let It Go" è stato il secondo singolo e il secondo album di Burke, Heartbreak on Hold, è stato rilasciato nel giugno 2012.

L'album ha subito una lunga serie di ritardi nella sua uscita. Inizialmente era previsto a metà 2011, ma è stato rimandato per motivi sconosciuti. Alla fine, secondo il programma dell'etichetta doveva all'inizio del 2012, ma fu ritirato a causa della sua uscita dalla Syco quell'anno. RCA ha deciso di riprogrammare la data di uscita il 1 ° giugno 2012 in tutto il mondo e di concentrarsi sulle versioni fisiche nel Regno Unito e in alcune parti d'Europa. Alla sua uscita, Heartbreak on Hold ha ricevuto recensioni contrastanti da parte della critica musicale. Il fascino commerciale e della produzione è stato accolto positivamente dalla critica, ma era ambivalente per la sua mancanza di profondità, il contenuto lirico e la composizione generica. Ha debuttato al numero 18 della UK Albums Chart, decisamente male rispetto al suo precedente disco, Overcome (2009). Dall'album sono nati due singoli: "Elephant" e "Let It Go". Il primo ha raggiunto la top three nella classifica dei singoli nel Regno Unito, ottenendo un successo a lungo termine in quella regione, mentre il secondo brano si è accontentato della top 40.

Nel giugno 2014, la Burke ha sostituito Beverley Knight nel ruolo principale di Rachel Marron nel musical The Bodyguard, in tournée con la produzione nel 2015, 2016, 2018 e 2019 Nel 2016, ha iniziato una residenza di 12 mesi in Sister Act The Musical, nel ruolo di Deloris Van Cartier.

Nel 2017, ha preso parte al programma "Strictly Come Dancing" sulla BBC. Nello stesso anno, Burke ha firmato un contratto discografico con Decca Records della Universal Music Group. Il suo terzo album, The Truth Is, è stato rilasciato il 16 marzo 2018. Ha debuttato al 16esimo posto in Uk.

Nel 2020 farà parte del musical de "Il matrimonio del mio migliore amico".