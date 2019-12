Il Volo a Milano il 20 dicembre 2019 in Piazza Duca d’Aosta per un live gratuito

Di Alberto Graziola venerdì 20 dicembre 2019

Live gratuito de Il Volo, a Milano, il 20 dicembre 2019

Appuntamento da non perdere, questa sera, 20 dicembre 2019, a Milano, per i fan de Il Volo.

Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble hanno annunciato una sorpresa, un live gratuito in zona stazione centrale, Piazza Duca D'Aosta. Dalle 19 circa, il pubblico potrà assistere a questa gradita performance per festeggiare e chiudere questo 2019 ricco di riscontri e di successo per il trio.

Il Volo ha recentemente pubblicato il greatest hits dal titolo "10 Years” e nel 2020 sarà impegnato in un tour che partirà all’Arena di Verona il prossimo 30 agosto.