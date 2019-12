Amici 19, daily del 20 dicembre 2019: cosa è successo

Di Marco Salaris venerdì 20 dicembre 2019

Il test per il livello di preparazione, la sfida di Devil Angelo e i duetti di capodanno

Prima della pausa natalizia, l'ultimo daily del 2019 di Amici si è aperto con il test scritto messo in piedi da Alessandra Celentano e Anna Pettinelli per l'intera classe per capire qual è il livello di preparazione della classe nei corsi di teoria. Valentin non ha voluto affrontare il test scritto e per questo deve indossare la maglia di sfida.

I rimandati per l'Hip Hop: Giorgia, Javier, Talisa.

I rimandati sulla storia della musica: Devil Angelo, Francesco.

I rimandati su come funziona la musica: Devil Angelo, Jacopo, Michelangelo, Nyv e Skioffi.

Tutti i rimandati che a gennaio non recupereranno vanno direttamente in sfida.

Nella sfida tra Devil Angelo e Hal vince Devil Angelo.

I cantanti sono stati divisi in cinque coppie per preparare alcuni duetti per capodanno, la commissione ha deciso di far passare solo due delle cinque accoppiate: Gaia con Jacopo e Skioffi con Giulia canteranno il loro pezzo

Lo scrittore Stefano Massini qualche giorno fa aveva scritto sulle pagine di 'Robinson' di Repubblica il bisogno di far leggere i libri ai ragazzi poiché "li salveranno", Maria de Filippi tramite Instagram aveva preso a cuore l'articolo rilanciando un appello, venire nella scuola per dallo show di Canale 5 un conduce una lezione speciale.