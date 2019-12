Ecco qual è la canzone della pubblicità tv Intimissimi con Diletta Leotta (audio)

Di Alberto Graziola giovedì 19 dicembre 2019

Il pullover, brano colonna sonora dello spot tv di Intimissimi Uomo

E' in onda, in queste settimane, uno spot tv che vede protagonista Diletta Leotta, cliente di un negozio di Intimissimi Uomo, scambiata probabilmente per una commessa del negozio da parte di un affascinante cliente, indeciso su quale capo di intimo scegliere. E così, ecco una serie di cambi, in camerino, di fronte all'approvazione o alla bocciature della bella Diletta.

Fino al finale a sorpresa, quando il ragazzo esce e la Leotta non c'è più, uscita da poco dal negozio con alcune buste. E, al suo posto, un uomo, con qualche imbarazzo iniziale.

A fare da sottofondo a questo breve spot, una canzone orecchiabile e leggere che porta il titolo de "Il pullover" e che potete ascoltare qui sotto.

Il brano è incluso nell'omonimo album di Gianni Meccia, cantautore, paroliere, compositore e produttore discografico italiano, nato a Ferrara nel 1931.

Il pullover, Testo

Il pullover che m'hai dato tu

Sai mia cara possiede una virtù

Ha il calore che tu davi a me

E mi illudo di stare in braccio a te

Il pullover accarezzo se

Verso sera ho nostalgia di te

Ha il profumo che portavi tu

Chiudo gli occhi e non ti

Lascio più

Sai mia cara sono tanto solo

Nell'inverno col suo gelo

Mi rimane quest'ultimo tuo dono

Un ultimo abbraccio d'amor

D'amor

Il pullover che m'hai dato tu

Sai mia cara possiede una virtù

Ha il calore che tu davi a me

E mi illudo di stare in braccio a te

Sai mia cara sono tanto solo

Nell'inverno col suo gelo

Mi rimane quest'ultimo tuo dono

Un ultimo abbraccio d'amor

D'amor

Il pullover che mi hai dato tu

Sai mia cara possiede una virtù

Ha il calore che tu davi a me

E mi illudo di stare in braccio a te

E mi illudo di stare in braccio a te

E mi illudo di stare in braccio a te

Il pullover che m'hai dato

Tu