Marco Mengoni, concerto sold out a Londra: il video del tour di successo del 2019

Di Alberto Graziola giovedì 19 dicembre 2019

Marco Mengoni, un 2019 di successo (video)

È stato lo storico Shepherd's Bush Empire di Londra ad ospitare l’ultimo concerto, ancora una volta sold out, dell’Atlantico Tour di Marco Mengoni prodotto da Live Nation.

A sorpresa, proprio in questa occasione, è apparso sul palco anche Tom Walker, pluripremiato esponente del cantautorato pop, che con Marco ha duettato sulle note di Hola (I say), brano incluso in Atlantico, l’album multiplatino di Mengoni la cui uscita ha dato il via a questo nuovo progetto musicale.

Atlantico Tour è stato un viaggio straordinario con oltre 300 mila biglietti venduti e oltre 50 date sold out, partito ormai quasi un anno fa, proprio in Europa e che ha poi conquistato anche l’Italia, con una serie di tutto esaurito e nuove date aggiunte fino ad arrivare, tra le altre, a ben 7 Forum di Milano, 4 Palasport di Roma, 3 Arena di Verona e 3 date a Firenze tutte sold out. Un tour che ha riscosso grande successo anche negli appuntamenti all’estero e che ha visto rapidamente andare sold out le date oltre confine a conferma del percorso straordinario che, in pochi anni, ha portato il cantautore ad essere protagonista della scena musicale italiana e molto apprezzato anche in Europa.

In apertura post il video con il 2019 di successo di Marco Mengoni.