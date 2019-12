La Dea Fortuna, musiche e canzoni della colonna sonora

Di Alberto Graziola giovedì 19 dicembre 2019

Le canzoni e le musiche del film "La Dea Fortuna"

E' uscito in queste ore, nei cinema italiani, La Dea Fortuna, il nuovo film di Ferzan Ozpetek.

Come riportato dai cugini di Cineblog, la trama racconta di una coppia in crisi, Arturo (Stefano Accorsi) e Alessandro (Edoardo Leo), la cui vita in comune cambia radicalmente dopo l'arrivo di due bambini lasciatigli in custodia per qualche giorno da Annamaria (Jasmine Trinca), la migliore amica di Alessandro.

Il cast è completato da Serra Yilmaz, Barbara Alberti, Sara Ciocca, Edoardo Brandi, Cristina Bugatty, Pia Lanciotti e Filippo Nigro.

Come accade in tutti i film di Ozpetek, una grande attenzione è stata data alla colonna sonora della pellicola.

Nella soundtrack è stato incluso il brano inedito Luna diamante interpretato da Mina e scritto e composto da Ivano Fossati. Il brano fa parte del disco "Mina Fossati", pubblicato il 22 novembre 2019. Nella colonna sonora è presente anche il brano Che vita meravigliosa scritto ed interpretato da Diodato.

Le musiche del film, invece, sono state affidate a Pasquale Catalano.