Benji & Fede, Magnifico Difetto è il nuovo singolo (Testo e Video)

Di Fabio Morasca mercoledì 18 dicembre 2019

Il nuovo singolo di Benji & Fede, estratto dall'album Good Vibes.

Da oggi, mercoledì 18 dicembre 2019, è disponibile on-line il video di Magnifico Difetto, il nuovo singolo di Benji & Fede, terzo estratto dal loro ultimo album, Good Vibes. Magnifico Difetto entrerà in rotazione radiofonica a partire da venerdì 20 dicembre 2019.

Il video è stato girato tra le montagne delle Dolomiti, precisamente sulle piste della località sciistica Obereggen, vicino a Bolzano, con alcune scene che sono state girate all’interno del rifugio Oberholz.

Ricordiamo che Good Vibes ha esordito direttamente alla posizione numero 1 della classifica Fimi degli album più venduti in Italia e i singoli precedenti estratti dall'album sono stati Sale (feat. Shari) e la hit estiva Dove e Quando, certificata quadruplo Disco di Platino.

Di seguito, trovate il testo di Magnifico Difetto; cliccando sulla foto in alto, invece, potete vedere il video.

Benji & Fede - Magnifico Difetto: il testo

Sarà l'atmosfera, il caldo, la sera

La voglia di dirsi parole scontate

Sarà un'altra scusa a fermare il tempo

A darci ancora un momento.

Sarà colpa mia o forse anche tua

Prometterci niente mantenendo tutto

E non chiedere scusa

L'amore è sempre una prova.

Ho panico, panico, panico quando mi guardi

Salto, mi giro e ripasso senza fermarti

Oh, oh

Panico, panico, panico quando riparti

E non so cosa fare se non ci sei

E non so cosa fare se non ci sei.

Perché noi siamo un magnifico difetto

Che con te è stupendo

E non voglio dare un senso a tutto questo

Ma con te è diverso.

E cancelliamo le paure

Per poi poterci addormentare.

Perché noi siamo un magnifico difetto.

Saremo abitudine, a volte anche un vizio

Sarò sempre pronto a fidarmi di te

Sarà che non voglio lasciarti mai sola

O dedicarti la noia.

Sarà colpa mia o forse anche tua

Parlarci di tutto senza dire mai niente

Io che ti chiedo scusa poi

Poi ti bacio a memoria.

Panico, panico, panico vorrei baciarti

Salto, mi giro e ripasso senza fermarti

Oh, oh

Panico, panico, panico quando riparti.

Perché noi siamo un magnifico difetto

Che con te è stupendo

E non voglio dare un senso a tutto questo

Ma con te è diverso.

E cancelliamo le paure

Per poi poterci addormentare.

Panico, panico, panico quando mi guardi

E panico, panico, panico quando riparti.

E cancelliamo le paure.

Perché noi siamo un magnifico difetto

Che con te è stupendo

E non voglio dare un senso a tutto questo

Ma con te è diverso.

E cancelliamo le paure

Per poi poterci addormentare.

Perché noi siamo un magnifico difetto

Che con te è stupendo.